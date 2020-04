Freiwillige bringen Osterlicht an die Haustür

Die brennende Osterkerze in St. Andreas: Sie strahlt in diesen Tagen ohne Kirchenbesucher. Foto: Gehlenborg

Cloppenburg (mt). Der Vorschlag für einen Hausgottesdienst und das Bringen des „Osterlichts“ sollen die Verbindung untereinander stärken. Michael Bohne, Kaplan in St. Andreas, kümmert sich gerade um den Druck für einen österlichen Hausgottesdienst. Wer mag, kann diesen aus den Kirchen mitnehmen oder ihn auf der Homepage der Kirchengemeinde aufrufen und ausdrucken.



Besondere Zeiten machten ungewöhnliche Wege möglich. Michael Bohne hofft, dass dieser Gottesdienst das Gemeinschaftsgefühl stärke. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

07.04.2020 | Corona-Test unterm Carport: Positiv