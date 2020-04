Flugreisende sollen sich selbst kümmern

Ausnahmezustand: Auf den Kanaren patroulliert Militär, um die Ausgangssperre durchzusetzen. Deutsche Heimkehrer sollen selbst entscheiden, ob sie in Vorsorge-Quarantäne gehen. Foto: Privat

Von Hubert Kreke

Cloppenburg. Deutsche Flugreisende, die aus dem Ausland heimgekehrt sind, haben sich bisher um den Infektionsschutz selbst kümmern müssen. Oder es gelassen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn empfahl Mitte März eine freiwillige Quarantäne von zwei Wochen. Inzwischen könnten Hunderte von Heimkehrern unbemerkt mit dem Virus in Deutschland gelandet sein – ohne aufzufallen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises bestätigt auf Nachfrage: Wer vom Auswärtigen Amt aus den Urlaubsländern zurückgeholt worden ist, erfährt die Kreisbehörde nicht, obwohl alle Urlauber vor der Rückholung namentlich mit ihrer Adresse registriert werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

06.04.2020 | Zusammenhalt wächst trotz Trennung