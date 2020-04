Corona-Test unterm Carport: Positiv

Symbolbild: dpa

Von Hubert Kreke

Cloppenburg. Angst um sein Leben oder vor der Beamtungsmaschine hatte Jürgen S. nie. „Ich hab‘ ein grenzenloses Vertrauen“, sagt der 67-jährige: „Vielleicht bin ich sogar ein bisschen naiv.“ Denn der Cloppenburger war nie krank – bis das Virus am 21.März bei ihm ausbrach.

Als der Rentner an diesem Samstagmorgen mit Fieber und Schüttelfrost aufwachte, war ihm klar: „Das ist was Ernstes, Dich hat's erwischt." 20 Jahre lang hatte den sportlichen Radfahrer nicht einmal ein Schnupfen geplagt, geschweige denn eine Erkältung oder eine Grippe. „Das hat auch meinen Hausarzt überzeugt", erklärt der Cloppenburger: „Der konnte ja in seinen Unterlagen sehen, dass mir nichts gefehlt hat." Bis auf einen Fahrradunfall vor drei Jahren.