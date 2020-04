Zusammenhalt wächst trotz Trennung

Halten die Stellung: Gabriele Lampe (links) und Kerstin Kohlsdorf sind im Wechsel mit den Kollegen unter der Woche für die Notbetreuung im St.-Vincenz-Kindergarten zuständig. Foto: © St.Vincenz-Kindergarten

Von Max Meyer

Cloppenburg. Kein lautes Toben, kein Turnen auf den Spielgeräten: Es ist still geworden im St.-Vincenz-Kindergarten in Cloppenburg. Auf den ersten Blick wirkt es so, als wäre die Einrichtung – so wie auch viele Schulen – wegen des Corona-Virus vollständig geschlossen. Wer jedoch genauer hinsieht, merkt, dass sich im Hort fast täglich etwas tut, denn für die Notbetreuung ist die Stätte im Galgenmoor ganztags geöffnet.

„Heute haben wir ein Fenster mit einem Herz und buntem Regenbogen verziert“, berichtet Erzieherin Gabriele Lampe, die abwechselnd mit ihren Kollegen in der Krise Knirpse betreut, deren Eltern beispielsweise noch beide berufstätig sind. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

