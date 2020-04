Patienten geben Test durch Autofenster ab

Mediziner der Kassenärztlichen Vereinigung untersuchen in Cloppenburg auf das Corona-Virus

Wie im Drive-in-Restaurant: Dr. Matthias Wenck arbeitet im Covid-19-Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung im Landkreis Clopppenburg.Foto: Sascha Rühl/Landkreis Cloppenburg.

Cloppenburg (mt). Einige Fahrer sind an diesem Tag angespannt, während sie in ihren Autos sitzen. Sie warten, dass sich die Tür öffnet und sie wohl zum ersten Mal in ihrem Leben im eigenen Fahrzeug ärztlich untersucht werden. Mehrere Fahrzeuge haben einen Halbkreis gebildet wie vor einem Drive-in-Imbiss. Aus einer Tür erscheint eine Gestalt, vermummt in Schutz­anzug, Schutzvisier, Handschuhen und Mundschutz. Der Allgemeinmediziner Dr. Matthias Wenck erklärt das Prozedere.