Kaufleute appellieren an Bürger

Der Vorstand der Wirtschaftsgemeinschaft Cloppenburg: (von links) Matthias Hermeling, Bernd Höne, Heinz-Josef Schröder, Rick Schouten und Jürgen Ahrens.Foto: Lena Kessen

Cloppenburg (mt). „Wir, der örtliche Einzelhandel, benötigen die Hilfe der Bevölkerung, die Solidarität und Loyalität der Konsumenten“, schreibt der Vorstand der Wirtschaftsgemeinschaft Cloppenburg in einem offenen Brief an die Bevölkerung. Gerade in der derzeitigen, wohl größten Krise der Nachkriegszeit sei Solidarität gefragt. „Nur gemeinsam können wir die Krise meistern“, schreiben die Kaufleute. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

05.04.2020 | Illegales Straßenrennen: Strafverfahren eingeleitet