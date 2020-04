Mit Kontaktsperre steigt Konfliktpotenzial

DRK-Frauenberatung verzeichnet leichten Anstieg an Anfragen

Nach der Beratung: Der Platz in einem Frauenhaus ist bei akuten Problemen eine mögliche Lösung.Foto: Peter Steffen/dpa

Von Oliver Hermes



Einen leichten Anstieg bei Anfragen per Telefon und Mail verzeichnet zurzeit die Frauenberatung des Deutschen Roten Kreuzes. „Mit zunehmender Zeit in Quarantäne oder mit Kontaktverbot kann das Konfliktpotenzial bei Paaren oder innerhalb der Familie steigen“, erklärt Johannes Wilhelm, Bereichsleiter Soziale Dienste. Hinzu kämen vereinzelt Existenzängste, weil in der Corona-Krise auch Arbeitsplätze bedroht sein können. „Die Zahl der Anfragen unterliegt aber auch immer mal wieder Schwankungen“, sagt Beraterin Stephanie Bonk. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

