Schüler vertiefen Wissen von zu Hause aus

Erste Bilanz zum örtlich getrennten Lernen fällt positiv aus

Online statt Buch: Über das Netzwerk „IServ“ können die Schüler Aufgaben bearbeiten und Fragen stellen. Foto: Oliver Hermes

Von Max Meyer



Cloppenburg. Die Klassenräume sind leer, das Corona-Virus fordert das Bildungssystem heraus: Lernen geht nur noch von zu Hause aus. Das könnte künftig sogar so bleiben, falls nach dem 20. April der Schulbetrieb nicht weitergehen sollte. Deshalb müssen alle allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen vorläufige Zeugnisse bis Mitte April anfertigen. So lautet es in einem Erlass des Kultusministeriums.

