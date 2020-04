Umbaupläne vertreiben die Krisenstimmung

Neuer VHS-Trakt: Nach Ostern geht‘s los mit neuem Empfang

Botschaften aus dem Homeoffice: Die Mitarbeiter/innen der VHS bleiben möglichst zu Hause. Nur eine Rumpfmannschaft arbeitet noch verstreut in der Zentrale, die bald einen neuen Zugang erhält.

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Lichtblicke in der Krise scheinen rar, doch die Volkshochschule plant trotz der Einbußen ihren nächsten Schritt: Nach Ostern soll die ehemalige „Calou-Bar“ an der Passage Altes Stadttor zum neuen Empfangsbereich umgebaut werden. „Der Mietvertrag ist unterschrieben, die Planung läuft“, bestätigte VHS-Direktorin Kathrin Würdemann auf Nachfrage. Angebote von den Handwerksfirmen werden jetzt eingeholt, nach Ostern sollen die Aufträge vergeben werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

