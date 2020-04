Rettungsdienst setzt auf enge Kooperation

DRK-Einsatzkräfte sind für Situation sensibilisiert

Desinfektion nach dem Einsatz: Die DRK-Rettungskräfte sind noch einmal sensibilisert worden. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. „Unsere Kollegen sind natürlich sensibilisiert und halten sich immer auf dem aktuellen Stand“, sagt Walter Rempe vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Cloppenburg. Wie der Bereichsleiter des Rettungsdienstes im MT-Gespräch erklärt, sei die Corona-Pandemie sehr dynamisch und sorge regelmäßig für neue Aktualisierungen. Eine enge Kooperation besteht zudem mit dem landkreis und der Großleitstelle Oldenburger Land, die viele Infos in Notfällen herausfiltert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

