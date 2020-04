Meldeamt kommt Babys jetzt entgegen

Stadt dehnt Service bis ins Hospital aus

Frau mit Schlüsselgewalt: Stadträtin Petra Gerlach lässt nur noch dringende berufliche Besuche zu. Und Bürger, denen nur persönlich im Rathaus geholfen werden kann – auf Anmeldung. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der freudige Gang ins Rathaus, um den jüngsten Zuwachs der Familie anzumelden, ist frisch gebackenen Vätern jetzt verwehrt. Das neu geborene Kind schafft‘s dennoch in die amtlichen Listen. Wegen der Kontaktsperre hat die Stadt Cloppenburg einen „Pendelverkehr“ zum Hospital eingerichtet, der den Babys (und ihren Eltern) praktisch entgegenkommt, erklärt Stadträtin Petra Gerlach. Die Klinik meldet von sich aus telefonisch alle Geburten in die Verwaltung, die im Gegenzug einen Mitarbeiter losschickt, um das Stammbuch abzuholen und die Geburt zu beurkunden. So wächst die Einwohnerschaft der Stadt trotz Corona-Krise weiter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.