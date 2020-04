Andreas Sagehorn verlässt Cloppenburg

Verlässt Cloppenburg: Andreas Sagehorn. Foto: Hermes

Cloppenburg (mt). Andreas Sagehorn wird neuer Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Oldenburg. Der bisherige Leiter der Inspektion Cloppenburg/Vechta tritt seine neue Stelle zum 1. Juni an. Die Auswirkungen des Personalkarussells für Cloppenburg bleiben zunächst offen. „Die jetzt frei werdende Stelle wird zeitnah landesweit ausgeschrieben“, teilte die Polizei dazu mit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

