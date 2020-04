Museumsdorf treibt Planungen voran

Neu eingezogen: die weißen und rebhuhnfarbenen Leghorn-Hühner auf dem Hof Meyer und auf der Wehlburg.Foto : © Museumsdorf

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Die Handwerker und Gärtner sind noch unterwegs auf dem Gelände, für Besucher ist das Museumsdorf allerdings geschlossen. Verwaltungsmitarbeiter und Wissenschaftler arbeiten, sofern möglich, von zu Hause aus.



„Uns blutet das Herz, dass wir nicht öffnen können. Gerade bei so einem tollen Wetter. Aber es ist natürlich die einzig richtige Entscheidung, die Gesundheit steht an erster Stelle“, sagt Direktorin Julia Schulte to Bühne.



Zurzeit ist das Museumsdorf bis zum 19. April geschlossen. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Abgesagt ist auf jeden Fall der deutsche Trachtentag vom 24. bis 26. April sowie die Ausstellungseröffnung „Was geht?! Von Feiern und Festen im Nordwesten“, die am 17. April geplant war. „Im Hintergrund arbeiten wir natürlich weiter“, sagt Schulte to Bühne. So soll die Ausstellung stehen, wenn die Türen wieder geöffnet werden dürfen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

01.04.2020 | Jugendparlament macht die Tafel wieder flott