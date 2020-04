Jugendparlament macht die Tafel wieder flott

Bärige Aktion: Frauen nähen Mundschutze für die Tafelhelfer und jetzt auch fürs Altenheim. Freiwillige Helferinnen sind willkommen. Foto: A. Schlüter

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Mit einer Notausgabe versorgt die Cloppenburger Tafel ab Mittwoch wieder ihre bedürftigsten Kunden. Freiwillige Helfer des Jugendparlaments nehmen aus Sicherheitsgründen den älteren Tafel-Mitarbeitern den Dienst ab und geben künftig jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr fertig gepackte Lebensmittel-Körbe auf dem Gelände an der Kirchhofstraße aus.



Wegen der begrenzten Kapazität hat der Vorsitzende Elmar Dubber nur Rentner mit Grundsicherung und Alleinerziehende, die Kinder versorgen, schriftlich eingeladen. 107 Einzel- und Mehrpersonenhaushalte haben kurzfristig Post erhalten. Dazu gehören 51 Kinder. Zur Ausgabe auf dem weiträumigen Hof geltender übliche Zwei-Meter-Abstand.