Stadion-Sperrung wiederholt missachtet

Gesperrt und doch benutzt: Offenbar mehrfach sind Fremde, aber auch Sportler im BVC-Trikot auf dem Rasen des städtischen Stadions an der Friesoyther Straße gesichtet worden. Die Anlage darf zum Schutz vor der Covid-19-Verbreitung nicht genutzt werden. Foto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Szene am sonnigen Samstag auf dem Rasen des BV Cloppenburg machte Dieter Becker fassungslos: Der Cloppenburger und seine Frau beobachteten auf einem Spaziergang, wie eine Gruppe im Vereinstrikot des BVC offenbar Freistöße übte, trotz des geltenden Stadionverbots. „Auf einem Stapel Sitzmatten saßen zwei junge Männer und guckten zu“, berichtete Becker, der selbst zu einer Corona-Risikogruppe zählt, gestern auf Nachfrage der MT.



Das illegale Training führte im Verein schon am Sonntag zu einer zu hektischen Spurensuche. Weil Becker von „Spielerinnen" sprach, telefonierte deren sportliche Leiterin Tanja Schulte mit allen Frauen-Trainern, ihren Spielerinnen und dem Hinweisgeber. Das Resultat: Alle Angesprochenen schworen Stein und Bein, dass sie's nicht waren.