Kunstrasen: Vereine stellen Förderantrag

Kunstrasenplatz: Bislang gibt es im Kreis Cloppenburg nur ein Feld bei der Sportschule in Lastrup. Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Zwei weitere Anträge auf Förderung eines Kunstrasenplatzes sind bei der Stadt und beim Landkreis eingegangen. Wie der TuS Emstekerfeld und BW Galgenmoor bestätigen, haben sie ihre Schriftsätze offiziell eingereicht.



Beide Vereine setzen bei ihren Planungen auf den aktuellen Stand der Technik unter ökologischen Gesichtspunkten. Dies ist auch Voraussetzung für eine Förderung der Stadt. Wie berichtet, hatten sich TuS-Vertreter unter anderem im vergangenen Jahr bei einem Hersteller in Hoffenheim dazu informiert.

