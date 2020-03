Online-Verkauf vor Ort wird zur Existenzfrage

Frisches aus dem Netz: In Zeiten der Corona-Krise greifen immer mehr Kunden in Cloppenburg auf Online-Shops zurück, auch beim Kauf von Obst und Gemüse. Die Händler liefern die Ware in Kisten frei Haus. Foto: Hubert Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Umsätze brechen weg, der Online-Handel boomt: In höchster Not suchen Einzelhändler und Dienstleister aus der Region eilig den digitalen Anschluss, um zu retten, was noch zu retten ist. Wer noch keinen Shop im Netz hat, versucht jetzt, die sonst eher stiefmütterlich gepflegte Website aufzurüsten.



Die Leitungen von Bernd Deeken (19) glühen förmlich. „Was drei Jahre verschlafen worden ist, soll jetzt in drei Tagen nachgeholt werden“, sagt der Inhaber der Deeken.Technology GmbH nüchtern, aber ohne Vorwurf. Denn Deeken erlebt die Existenzangst live am Telefon: „Da weinen teilweise Leute, weil sie nicht weiterwissen“, berichtet der junge Chef. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

