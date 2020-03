Familie genießt die gemeinsame Zeit

Im MT-Gespräch: Per Videointerview berichtet die Familie Kliefoth aus dem Alltag. Foto: Thomas Vorwerk

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Vor Herausforderungen in der Corona-Krise werden auch Familien gestellt. Linda und Volker Kliefoth erzählen aus ihrem Alltag, das Gespräch findet per Video am Bildschirm statt. „Wir hatten Kontakt zu einer Person, die möglicherweise infiziert ist“, erklärt die 33-Jährige.



Natürlich sei die Situation außergewöhnlich, man dürfe aber nicht den Mut verlieren. Ein positiver Nebeneffekt sei zum Beispiel die gemeinsame Zeit. „Wir haben selten so viel zusammen verbringen können. Wir genießen das jetzt“, sagt Linda. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.