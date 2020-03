Fridays for Future ruft jetzt die Lehrer auf

Die Flagge hochhalten: Fabian Kösterke (17) macht das jetzt im Netz und per E-Mail. Seine Lehrer hat er schon angeschrieben. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Die Demo ist abgesagt, der Einsatz geht weiter: Digital und in den sozialen Medien werben die Aktivisten der „Fridays for Future“ für die Überwindung des Klimanotstands, seit die Schulen geschlossen sind. „Demos sind in dieser Situation nicht denkbar und würden zu Recht nicht genehmigt werden“, sagt Fabian Kösterke (17) aus Cloppenburg.



Stattdessen werben er und seine Mitstreiter in Südoldenburg unter der Lehrerschaft für die Aktion „Teachers for Future". Die Idee: Lehrer können in fast allen Fächern Themen der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung verarbeiten, ohne vom geforderten Lehrplan abzuweichen.