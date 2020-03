Direktoren sind uneins über Abitur-Aufschub

Sperr-Hinweis: Wann sich die Türen zur BBS am Museumsdorf wirklich öffnen, ist unsicher. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Würde eine Experten-Abstimmung das nächste Abitur In Cloppenburg festlegen, stünde es unter den Direktoren der Gymnasien unentschieden. Selbst die führenden Pädagogen der beiden Berufsbildenden Schulen vertreten unterschiedliche Ansichten über die jüngsten Beschlüsse der Kultusminister-Konferenz.



Dr. Andreas Berndt (BBS Technik) und Günter Lübke (BBS am Museumsdorf) sind die beiden Einzigen der Cloppenburger Runde, die in der Praxis die Abi-Prüfungen organisieren müssten. Denn an der katholischen Liebfrauenschule und dem Clemens-August-Gymasium steht wegen der Rückkehr zum Abitur nach acht Jahren kein Abschluss an – ein Umstand, der beide Schulen angesichts der Unterrichtsausfälle wegen Covid-19 deutlich entlastet.