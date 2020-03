Mundschutz: Drei Container Nachschub

Selbst genäht: Das Modell aus der Caritas-Werkstatt Altenoythe wartet noch immer auf eine amtliche Zulassung. Foto: Claudia Wimberg

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Drei Container mit Schutzausrüstungen gegen Infektionen werden seit Mittwoch quer durch Niedersachsen auf Krankenhäuser, Altenheime und Sozialstationen verteilt. Das hat der Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Bley auf Nachfrage der MT mitgeteilt. Damit sollen angesichts der Corona-Krise die teils leergefegten Vorratslager in der Alten- und Krankenpflege aufgefüllt werden.



Wie bereits berichtet, hatten unter anderem die Caritas-Sozialstation und das Altenheim St. Pius in Cloppenburg überhaupt keine Ausrüstung für den Ernstfall zur Verfügung, zum Beispiel bei der Versorgung infizierter Menschen in der ambulanten Betreuung. Woher die Bundesregierung die Mundschutz-Masken und Hygiene-Kittel beschafft hat, ist offen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.