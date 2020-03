Unfall: Mehrere Verletzte auf der B213

Foto: Vorwerk

Cloppenburg (mab). Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 213 sind am Dienstagnachmittag mehrere Personen verletzt worden. Der Unfall passierte auf der Ortsumgehung zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg-Mitte und Cloppenburg-Nord. Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer hatte offenbar mehrere Autos übersehen, die vor einer Baustellenampel halten mussten. Der Lkw-Fahrer konnte noch nicht vernommen werden – er erlitt durch den Auffahrunfall schwere Verletzungen am Kiefer. Eine 30-Jährige aus Cloppenburg, ihre drei Kinder, die mit ihr in einem in der wartenden Autos saßen, und ein 57-Jähriger aus Garrel wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die B213 wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf 100.000 Euro.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

24.03.2020 | Derby Cycle stellt auf Notbetrieb