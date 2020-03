Mitarbeiter fühlen sich hinter Plexiglas wohler

Nun geschützt: Kassiererin Gerlind Willenborg-Peters sitzt hinter Plexiglas. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Der Chef steht am Eingang und begrüßt die Kunden. „Nehmen Sie bitte einen Einkaufswagen“, sagt Heiko Kühling, Inhaber eines Lebensmittelmarktes, zu jedem Einzelnen. Dies gehört zu den Vorsichtsmaßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.



Um seine Mitarbeiterinnen zu schützen, hat Kühling kurzerhand noch eine Konstruktion aus Plexiglas und Holz im Kassenbereich aufgebaut. „Es ist zwar nicht schön, aber erfüllt seinen Zweck." Auch in der arbeitsreichen Zeit hat er seinen Humor nicht verloren. Die Mitarbeiter zeigen sich dankbar. „Uns geht es so viel besser. Es ist wesentlich angenehmer und sicherer", sagt Gerlind Willenborg-Peters.