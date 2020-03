Polizisten treffen häufig auf Verständnis

Beamte verstärken die Kontrollen zur Einhaltung der neuen Allgemeinverfügung

Im Gespräch mit den Bürgern: Die Cloppenburger Polizei setzt auf präventive Maßnahmen und trifft häufig auf Verständnis. Foto: Hermes

Oldenburger Münsterland (her/mt). Die Fußgängerzone in Cloppenburg ist leer. Bis auf einige wenige Menschen, die sich ein Mittagessen in der Pause holen, hält sich der Großteil der Bevölkerung an die neuen Vorgaben von Bund und Ländern. „Wir bemerken schon, dass das bei den Bürgern angekommen ist“, sagt Andreas Sagehorn, Leiter die Polizei-Dienststelle in Cloppenburg im MT-Videointerview.





