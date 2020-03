Helfer engagieren sich in der Krise

Telefonisch oder per Mail erreichbar: Zurzeit ist die Geschäftsstelle geschlossen. Foto: Archiv/her

Cloppenburg (her). Die anhaltende Corona-Pandemie schränkt den Alltag auch in Cloppenburg ein. Die Ehrenamtsagentur hat dafür ein Angebot geschaffen für Menschen, die in dieser Zeit Unterstützung benötigen sowie für Ehrenamtliche, die bereit sind, zu helfen. „Die Hilfsbereitschaft in der Region ist riesig“, sagt Jutta Klaus, Leiterin der Ehrenamtsagentur. Kooperationspartner sind die katholische und evangelische Kirche, auch mit ihnen können Menschen bei Bedarf Kontakt aufnehmen.



