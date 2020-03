Planungen für Dorfladen liegen bereit

Objekt der Begierde: Das Gebäude liegt an der Kellerhöher Straße. Foto: Marvin Bröring

Von Oliver Hermes



Kellerhöhe. Einen neuen Dorfladen mit Café plant Martin Middendorf in Kellerhöhe. Der Bauherr fühlt sich allerdings von der Stadt Cloppenburg hingehalten. „Ich habe schon einen Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes gestellt“, so Middendorf im Gespräch mit der MT. Die Pläne für die ehemalige Gaststätte mit Saal sowie fünf Wohnungen sind fertig, bis zu einem von der Stadt verhängten Baustopp waren auch bereits Vorarbeiten geleistet worden. Eine Umnutzung sowie die Änderung der Bauordnung stehen weiterhin aus.

