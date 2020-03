Diplomaten beweglich wie Wanderdünen

Abstand halten Fehlanzeige: 1300 deutsche Urlauber waren am Flughafen von Marrakesch gestrandet. Foto: uk

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Sechseinhalb Stunden lang drängten sich rund 1300 deutsche Urlauber in der völlig überfüllten Wartehalle des Flughafens dicht aneinander, trotz aller Corona-Warnungen. Ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft kletterte auf einen Stuhl, nahm seinen Mundschutz ab und schrie in die Menge. „Wir haben von vorne nach hinten weitergegeben, was der gesagt hat“, berichtet Uwe K. (68) aus Cloppenburg von den chaotischen Szenen, die sich am Donnerstag und Freitag in Marrakesch abgespielt haben.



K. ist am Samstagmorgen erschöpft von einer Odyssee heimgekehrt, die mit der Ausreiseanweisung des nordafrikanischen Staates begann und das Auswärtige Amt offensichtlich überrumpelt hat. In der Menge brachen Reisende ohnmächtig zusammen. „Nirgendwo gab es einen Schluck Wasser“, sagt der Rentner: „Wir trauten uns nicht weg, weil wir nicht wussten, wie und wann es weitergeht.“



