Abendliches Ritual zieht in die Siedlung ein

Cloppenburger musizieren in diesen Tagen mit ihren Nachbarn – am Fenster, vor den Häusern und stets mit Abstand

Auf Abstand, aber nicht allein: Allabendlich um 19 Uhr singen Menschen, wie hier die Anwohner der Strohriede in Cloppenburg, gemeinsam „Der Mond ist aufgegangen“. Foto: Bosse

Von Heiko Bosse



Cloppenburg. Aus Italien kamen die ersten bewegten wie bewegenden Bilder von Bürgern, die zu vereinbarten Zeiten gemeinsam auf Balkonen und aus ihren Fenstern heraus sangen oder applaudierten, um Ärzten und Pflegepersonal in Zeiten der ­Corona-Pandemie ihre Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Seit Ende vergangener Woche ist diese Welle der Solidarität über die Alpen geschwappt. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat dazu aufgerufen, täglich um 19 Uhr das „Abendlied" anzustimmen. Auch immer mehr Cloppenburger nutzen den abendlichen Gesang als eine Art Ventil der Seele in diesen beklemmenden Tagen.