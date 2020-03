Zwillinge machen in der Krise Mut

Eine glückliche Familie: Isabel und Sven Urra Saco aus Hemmelte freuen sich über die Geburt von Jasko (links) und Mathea. Foto: Dr. Armin Rütten

Von Heinrich Kaiser



Cloppenburg/Hemmelte. Der kleine Jasko weiß ganz gut auf sich aufmerksam zu machen. Wenn ihn der kleine Hunger quält, gibt es für ihn kein Halten mehr, und Rücksicht auf die Uhrzeit kennt er nicht. Seine Schwester Mathea ist da schon etwas zurückhaltender, aber wenn der Bruder ruft, lässt auch sie nicht lange auf sich warten. Dann heißt es für die Mama Isabel und Sven Urra Saco: Raubtierfütterung. Ein Kind für jeden. Danach ist für drei bis vier Stunden Ruhe.



In Zeiten der Corona-Krise meldet das Cloppenburger Krankenhaus ein Ereignis, das sicher nicht nur die Familie Urra Sacco glücklich macht, sondern vielen Menschen Mut macht: eine spontane Zwillingsgeburt, erst die zweite in diesem Jahr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 23. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.