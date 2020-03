Glocken läuten jetzt täglich

Cloppenburger Kirchen rufen in schwerer Zeit zum Zusammenhalt und zum Gebet auf

Kommt vermehrt zum Einsatz: der Glockenturm der St-Josef-Kirche in Cloppenburg. Foto: Heinrich Kaiser

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. In den christlichen Kirchen wird keine einzige öffentliche Messe mehr gefeiert, stattdessen ein Gottesdienst ohne Gemeinde vor leeren Bänken: Das hat es selbst in Kriegszeiten im Oldenburger Münsterland nicht gegeben. Die katholische Gemeinde St. Andreas und die evangelisch-lutherische Kirche machen den Gläubigen jetzt das Angebot, eine ideelle Andacht gemeinsam zu feiern. Um 12 und um 18 Uhr werden täglich die Glocken aller Cloppenburger Kirchen geläutet, um zum Innehalten, zum Gebet und zur Gemeinsamkeit aufzurufen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 21. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

20.03.2020 | Kampf gegen Corona: Alle ordnen sich ein