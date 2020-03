Kampf gegen Corona: Alle ordnen sich ein

Im St.-Josefs-Hospital bereiten sich auch Orthopäden und Pensionäre auf Behandlung von Infizierten vor

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Ungenutzte Kapazitäten in der Klinik, leere Betten und OP-Säle: Was Krankenkassen und Medizin-Ökonomen bisher als unnütze Verschwendung anprangern, wird plötzlich sehnlichst gefordert, auch in Cloppenburg. Von den 250 regulären „Planbetten“ sind zurzeit 80 frei, um im Notfall Corona-Patienten aufnehmen zu können. Große Überzeugungsarbeit musste Andreas Krone, der neue Geschäftsführer des St.-Josefs-Hospitals, nicht leisten, um alle nicht sofort notwendigen OPs zu verschieben. „Die Patienten bleiben von sich aus fern, wo es geht“, berichtet der 55-Jährige Betriebswirt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 21. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

