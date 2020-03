Um alte Menschen wird es jetzt einsamer

Besuchsverbot: Theoretisch dürfen Bewohner hinaus, aber wegen Corona-Gefahr raten Altenheime dringend ab

Verwaist: Die Sitzgruppe im Hospiz dürfen die Besucher nicht mehr benutzen. Sie dürfen sich nur in den Zimmern aufhalten. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. In den Altenheimen wird gerade das durch­exerziert, was ganz Deutschland drohen könnte, wenn es zu einer Ausgangssperre käme: Mit dem absoluten Besuchsverbot für vier Wochen hat das „Experiment Einsamkeit" begonnen – eine Isolation, die sich bisher kaum jemand vorstellen konnte – auch die Angehörigen nicht, die vergeblich an der Tür des Altenheims St.-Pius-Stift in Cloppenburg klingeln. Weil die Not erfinderisch macht, hört Vorstand Matthias Hermeling den selben Vorschlag von den Verwandten immer wieder: „Dann kann mein Vater ja nach draußen kommen und wir gehen zusammen in die Stadt." Hermeling und das gesamte Personal raten dringend ab.