Marcel „Bibo“ Timmerevers absolviert Lehre auf dem zweiten Bildungsweg

Mit Leidenschaft: Marcel Timmerevers noch während der Ausbildung zum Fleischer. Screenshot: www.ausbildungsbotschafter-om.de

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. „Schreibe dir später - muss jetzt noch ein paar Krakauer machen“. Schon bei der Anfrage für ein Gespräch merkt man, dass Marcel „Bibo“ Timmerevers ein Fleischer mit Leib und Seele ist. Bis zu diesem Beruf hat der 34-jährige Cloppenburger allerdings Umwege genommen. Nach dem Abitur in der Kreisstadt studierte er auf Lehramt, anschließend ging es mit der Aussicht auf einen Referendariatsplatz weiter nach Hamburg. Den hat er dort allerdings nie wahrgenommen, denn ab 2015 engagierte sich Timmerevers zwei Jahre lang intensiv in der Flüchtlingshilfe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

