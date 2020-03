Jede kleine Erkältung ist plötzlich Corona

Dr. Gregor Siemon: „Angst ist riesengroß“

Extra-Raum für Infektionspatienten: Fürs zusätzliche Wartezimmer hat Dr. Gregor Siemon sein Ultraschall geopfert. Der enge Raum passt nicht jedem: Einige Patienten warteten lieber draußen vor der Tür. Begründung: Drinnen könnten sie sich anstecken... Foto:Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Am Morgen, als die Schließung sämtlicher Geschäfte in Deutschland verfügt wurde, platzte das Wartezimmer von Dr. Gregor Siemon und Dr. Lisa Giller plötzlich aus allen Nähten. „Wir haben innerhalb von drei Stunden 70 Patienten durchgeschleust, die alle über Kratzen im Hals oder andere Erkältungssymptome klagten“, berichtet der niedergelassene Hausarzt und Kardiologe: „Die Angst ist riesengroß.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 19. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

