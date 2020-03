Im Supermarkt wird der Umgangston rüde

Verkäuferin klagt: „Wir werden angemeckert und beschimpft“

Schutzlos am Laufband: Kassiererinnen riskieren zurzeit nicht nur angesteckt, sondern auch angemeckert zu werden.Foto: Oliver Berg/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Margret S. ist mehr als ihr halbes Leben lang Verkäuferin, aber was sich jetzt im Supermarkt abspielt, hat die 64-Jährige noch nicht erlebt. „Wir werden angemeckert und beschimpft, wenn gerade kein Mehl oder keine Backhefe mehr im Regal steht", erzählt die Frau, die angesichts der Stimmung an der Kasse anonym lieber bleiben will.