Bestände werden zeitnah wieder aufgefüllt

Cloppenburg. Einige Regale in den Lebensmittelmärkten stehen zwar leer, einen Anlass für sogenannte Hamsterkäufe gibt es aber nicht. „Die grundlegende Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs ist gesichert“, teilt unter anderem Bünting auf MT-Nachfrage mit. Zu der Unternehmensgruppe zählt auch Famila.



Man stelle momentan eine deutlich erhöhte Nachfrage nach ausgewählten Hygieneartikeln und lang haltbaren Grundnahrungsmitteln wie Pasta, Mehl und Konserven fest. „Wir passen die Bestellmengen für Lager und Märkte kontinuierlich der Nachfrage an und bauen darüber hinaus unsere Kapazitäten aus“, erklärte eine Sprecherin am Dienstagmittag. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 18. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

