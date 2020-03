Tafel reicht Lebensmittel zur Tür hinaus

Kunden können nicht mehr auswählen: Helfer packen Körbe vor der Ausgabe voll

Nicht mehr selbst gepackt: Kunden erhalten fertig gefüllte Körbe ohne freie Auswahl. Keiner darf mehr in den Laden. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Helfen mit Abstand: Die Cloppenburger Tafel verteilt ihre Lebensmittel künftig vorgepackt an der Tür. Kunden können seit Montag nicht mehr im Laden auswählen, sondern müssen mit Abstand vor der Tür warten. Die morgens vorbereiteten Warenkörbe sind zum Teil auf ein bis zwei Personen, zum anderen Teil auf vier bis sechs Personen abgestimmt. Die Schutzgebühr wird pauschal auf einen Euro für den kleinen Korb und drei Euro für den größeren Korb festgesetzt. „Damit können wir gewährleisten, dass so wenig wie möglich Kontakte stattfinden", erklärte der Vorsitzende Elmar Dubber.