Notbetreuung der Kitas bleibt eng begrenzt

Nur ein Kind ist am Montag angemeldet worden

Symbolfoto: dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. In den Kitas ist die große Stille eingekehrt. Am ersten Tag der Schließung ist kein einziges Kind in den Cloppenburger Kindergarten St. Vincenz gekommen. Obwohl für den Nachwuchs von Ärzten, Pflegekräften und Polizisten eine Notbetreuung angeboten wird, damit die öffentliche Versorgung und Sicherheit gewährleistet bleibt. „Wir hatten dazu lediglich zwei Anfragen“, berichtet Elisabeth Langer, die Leiterin der Einrichtung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

