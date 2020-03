Schüler spenden über 2000 Euro

Spendenübergabe: Schüler und Lehrer der Johann-Comenius-Oberschule haben fleißig gesammelt. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Über 2000 Euro haben die Siebtklässler der Johann-Comenius-Ober schule für die MT-Spendenaktion für einen Schulbau in Tansania erlaufen. Den symbolischen Scheck haben die Kinder und Jugendlichen sowie Lehrer nun übergeben. „Wir freuen uns, dass so viel zusammengekommen ist“, erklärte Klassenlehrerin Ina Meyer stolz.



Das Geld stammt aus einer Klassenfahrt. Die Schüler sind allerdings nicht gefahren oder geflogen, sie liefen zu Fuß von Cloppenburg zur Jugendherberge an die Thülsfelder Talsperre. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.