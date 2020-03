Besucher lassen sich von Märchen verzaubern

Märchenwelt: Das Theater Liberi lud mit „Die Schöne und das Biest“ zum Träumen ein. Foto: Sigrid Lünnemann

Cloppenburg (sl). Zum Träumen und Lachen hat das Familienmusical „Die Schöne und das Biest“ am Donnerstagnachmittag in der Cloppenburger Stadthalle eingeladen. Gut 500 große und kleine Besucher ließen sich verzaubern. Das Theater Liberi hat mit seinem Ensemble eine gelungene Mischung aus Märchen, Tanz und Musik auf die Bühne gebracht, das vor allem die jüngsten Besucher zum Lachen und Mitklatschen brachte.

Die Geschichte beginnt düster: Ein Kaufmann verirrt sich und findet sich auf wunderbare Weise in einem verzauberten Schlossgarten wieder.

