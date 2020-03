Mühlenstraße putzt sich heraus

Drei Giebel und zehn Wohnungen: So soll der Neubau an der Mühlenstraße 34 bis 36 aussehen. Animation: Architekt Markus Silder, Hörstel

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die überfällige Sanierung der Mühlenstraße geht mit großen Schritten voran. Nach dem geplanten Neubau auf dem Gelände des Hotels Eckmeyer tut sich nun auch etwas am anderen Ende der Straße: Neben dem Ärztehaus mit dem auffälligen Pultdach planen Investoren den Abriss der Häuser Nr. 34 bis 36.



Zehn Wohnungen und ein Ladengeschäft bietet Makler Stephan Muhle bereits öffentlich an, obwohl mit dem Neubau voraussichtlich erst im nächsten Sommer begonnen werden kann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

