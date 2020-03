Lidl will Fleisch künftig kennzeichnen

rstes Gespräch: Die Mitglieder von „Land schafft Verbindung“ mit Lidl-Vertretern. Foto: BSB-Foto

Von Oliver Hermes

Cloppenburg. Elf Stunden hatten die Landwirte das Lidl-Zentral- lager in Cloppenburg blockiert (MT berichtete). Ziel war unter anderem ein Gespräch mit dem Unternehmen, das nun stattgefunden hat.

Wie die „Land schafft Verbindung“ (LsV) mitteilt, waren sieben Vertreter ihrer Bewegung sowie Vertreter des Handelskonzerns in Rottinghausen im Kreis Vechta dabei. Der Einladung waren Ludger Otten, Geschäftsführer der Lidl-Regionalgesellschaft Cloppenburg, Jan Bock, Einkaufschef Lidl-Deutschland sowie Anita Wälz, Geschäftsführerin Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit gefolgt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.