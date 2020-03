Derby Cycle zieht in den Ecopark um

Standort noch bis 2022: Derby Cycle fertigt zurzeit noch in der Stadt Cloppenburg.Foto: Hermes

Cloppenburg/Drantum (her/kre). Derby Cycle baut ein neues Werk im Ecopark in der Gemeinde Emstek. „Um die Kunden- und Marktnachfrage nach E-Bikes ,Made in Germany´ auch europaweit besser bedienen zu können, hat Derby Cycle beschlossen, in den Bau einer neuen Fabrik zu investieren“, erklärte Pressesprecher Arne Sudhoff am Donnerstag auf Anfrage der MT. Das neue Werk werde ab 2022 in Betrieb gehen und über moderne Fertigungsanlagen verfügen, die auf die Produktion von E-Bikes spezialisiert sind.

