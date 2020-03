Grill und Hund schon bald im Park verboten?

Action erwünscht: Damit es im Mehrgenerationenpark geordnet zugeht, schlägt die Stadtverwaltung eine „Hausordnung“ vor. Foto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Gegen Müll und Sachbeschädigungen auf dem Freizeitgelände im Stadion hat die Stadtverwaltung eine strenge „Hausordnung“ vorgeschlagen. Alkohol und Rauchen verboten, keine Hunde und kein Grill erlaubt – so soll der Mehrgenerationenpark sauberer und sicherer werden. Doch die Vorschriften gehen den Politikern zu weit.



Im Kultur- und Marktausschuss des Rates lehnten Mitglieder von CDU und Grünen die Einschränkungen am Mittwochabend als zu scharf ab. Die Flut der Verbote könne zudem kaum kontrolliert werden, meinten Ratsmitglieder. Nur die geplante Schließung des Parks über Nacht ist weitgehend unstrittig. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.