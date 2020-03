Klima: Stadt bessert unerreichte Ziele nach

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (kre). Im lange vernachlässigten Klimaschutz fährt die Stadt Cloppenburg jetzt zweigleisig und mit mehr Tempo: Einerseits soll das von 2012 stammende Klimaschutz-Konzept, das nie umgesetzt wurde, teils neu geschrieben werden. Andererseits macht die Politik Ernst mit der Energieeinsparung in drei großen neuen Baugebieten.



Der Planungsausschuss stimmte am Dienstagabend wie erwartet den von fünf Fraktionen geforderten Öko-Auflagen in den Neubaugebieten Krapendorfer Kämpe, Südlich Freesienstraße und Efeustraße zu. Wie bereits berichtet sollen Bauwillige schon beim Grundstückskauf verpflichtet werden, den kfw-Standard 40 einzuhalten. Die Verteuerung gegenüber dem üblichen Neubau-Standard kfw-55 liegt nach Einschätzung der Parteien bei leidglich 1,5 Prozent.Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

