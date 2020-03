Lüske setzt auf ländliches Gartencenter

Ein Hauch von Scheune neben den Gewächshäusern: So könnte der neue Frischemarkt aussehen. Der Entwurf stammt von Architekt Udo Scheffler, der bundesdweit 85 Gartencenter geplant hat. Dieses sei „außergewöhnlich“, meinte Scheffler im Planungsausschuss.

Von Hubert Kreke

Stapelfeld. Große Gewächshäuser in Satteldach-Optik, eine Frischemarkt gestaltet wie eine üppige Scheune, dazu ein großes Café mit Außenterrasse: Die Entwürfe für das neue Gartencenter der Familie Lüske in Stapelfeld sind im Planungsausschuss des Cloppenburger Rates auf einhellige Zustimmung gestoßen.

Der Ausschuss empfahl, den bestehenden Flächennutzungsplan im Dreieck zwischen der E 233 und der B 68 zu ändern, damit das Vorhaben realisiert werden kann. Von den 7,4 Hek­tar, die bisher der Landwirtschaft gewidmet waren, gibt die Familie rund 1,4 Hektar zum Ausbau der Europastraße ab. Auf den verbleibenden sechs Hektar will Lüske die eigene Aufzucht von Pflanzen und den Verkauf mit einem touristischen Angebot verbinden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

