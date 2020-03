Gräber unter Bäumen lösen Bedenken aus

Letzte Ruhe in der Natur: Eine Plakette markiert eine Grabstätte im Bestattungswald. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Vor der Entscheidung über einen Bestattungswald in den Bührener Tannen sollen interessierte Einwohner der Stadt über die Möglichkeiten und Bedingungen von Begräbnissen unter Bäumen informiert werden. Dieser Anregung der Unabhängigen ist der Planungs- und Umweltausschuss des Rates am Dienstagabend einstimmig gefolgt. Die Tendenz zu Urnenbeisetzungen wächst auch auf dem Land. Dennoch wird in Cloppenburg mit nur neun Beisetzungen im Wald pro Jahr gerechnet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.