Polizei ermittelt nach Angriffen in der Innenstadt

Cloppenburg (mab). Ein Ehepaar ist am Samstagabend von mehreren Männern in der Cloppenburger Innenstadt angegriffen worden. Das meldet die Polizei am Mittwoch. Der Vorfall sei demnach erst am Dienstag angezeigt worden. Der 43-Jährige aus Cloppenburg und seine 37-jährige Frau fuhren gegen 21.15 Uhr mit ihren Rädern durch die Lange Straße in Richtung Stadthalle.



Der 43-jährige störte sich offenbar an dem Verhalten der Männer und sprach sie deswegen an. Die Männer hätten sofort aggressiv reagiert: Sie schlugen auf den Mann ein. Die Ehefrau wurde vom Fahrrad geschubst. Beide wurden durch den Angriff leicht verletzt. Als sich ein Passant einschalten wollte, wurde auch er von den bislang unbekannten Männern attackiert. Die gesuchte Gruppe soll aus acht Personen bestehen. Weitere Beschreibungen liegen derzeit nicht vor. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen.



Damit ist es der dritte Vorfall dieser Art, der sich am Wochenende in der Innenstadt ereignet hat. Ist die Innenstadt unsicher geworden? Die Polizei widerspricht: Das Zahl der Straftaten habe nicht zugenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei nicht davon aus, dass eine spezielle Gruppe für die Straftaten verantwortlich ist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

