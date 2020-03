Im Krankenhaus fehlen Isolierzimmer

Klinik vor Neubau: Der Mitteltrakt und das alte Bettenhaus (links) verschwinden. Platz soll auch für mehr Isolierbetten entstehen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der Mangel an Isolierbetten in Cloppenburg ist lange vor dem Corona-Virus gewachsen: Vor allem die starke Verbreitung antibiotika-resistenter Staphylokokken unter Patienten aus der Landwirtschaft blockiert im St.-Josefs-Hospital durchschnittlich und durchgehend zwölf Betten. Weil Isolierzimmer fehlen, können Drei-Bett-Zimmer immer wieder nur mit einem Infizierten belegt werden.



Dieser Engpass hat dem Hospital „die Tür geöffnet", als mit dem Sozialministerium über Größe und Ausstattung der laufenden Modernisierung verhandelt wurde, berichtete Geschäftsführer Lutz Birkemeyer im Sozialausschuss des Cloppenburger Rates.