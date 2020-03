BBS-Schüler gehen in Hausquarantäne

Aus Italien kommende Autos fahren auf einer Staatsstraße auf die österreichische Grenze zu. Im Vordergrund steht ein Schild mit der Aufschrift «Willkommen Südtirol». Österreich führt zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Stichproben-Kontrollen für Einreisende an der Landesgrenze ein. Foto: Matthias Balk/dpa

Cloppenburg (her). Seine Reise nach Südtirol bricht der Skikurs der BBS Technik vorzeitig ab. Wie berichtet, waren 34 Schüler in der vergangenen Woche in die Region gefahren, die anschließend zum Coronavirus-Risikogebiet erklärt wurde. Inzwischen haben die dortigen Wintersportgebiete vorzeitig ihre Saison für beendet erklärt. „Statt wie geplant am Freitag kehren die Jugendlichen bereits am Mittwoch zurück“, teilte BBS-Abteilungsleiter Dr. Olaf Kummer am Dienstag mit.



Im Anschluss wird die Reisegruppe inklusive Lehrer und Busfahrer vorsorglich zwei Wochen unter Hausquarantäne gestellt, um den Schulbetrieb nicht zu gefährden und eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

